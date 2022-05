F1, incredibile Mario Andretti. A 82 anni guiderà una McLaren in occasione del GP degli Stati Uniti! (Di lunedì 16 maggio 2022) Quella di Mario Andretti è letteralmente “una storia infinita” interna al mondo dei motori. Affermatosi come leggenda delle gare americane negli anni ’60, tanto da risultare vincente sia nelle ruote scoperte (tre campionati USAC e una 500 miglia di Indianapolis) che nelle stock car (nel suo palmares la Daytona 500 del 1967), ha saputo diventare un’icona anche in Formula Uno negli anni ‘70 (Campione del Mondo 1978). Tornato negli Usa, ha vinto un altro campionato Indycar nel 1984 e corso attivamente in monoposto a tempo pieno fino alla veneranda età di 54 anni (tanti ne aveva quando ha disputato la sua ultima stagione nel 1994). Nominato “Pilota del Secolo” nel 2000, Piedone è comunque sempre rimasto legato all’ambiente del Motorsport. Cionondimeno, l’italo-americano ha deciso di aggiungere una nuova, ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Quella diè letteralmente “una storia infinita” interna al mondo dei motori. Affermatosi come leggenda delle gare americane negli’60, tanto da risultare vincente sia nelle ruote scoperte (tre campionati USAC e una 500 miglia di Indianapolis) che nelle stock car (nel suo palmares la Daytona 500 del 1967), ha saputo diventare un’icona anche in Formula Uno negli‘70 (Campione del Mondo 1978). Tornato negli Usa, ha vinto un altro campionato Indycar nel 1984 e corso attivamente in monoposto a tempo pieno fino alla veneranda età di 54(tanti ne aveva quando ha disputato la sua ultima stagione nel 1994). Nominato “Pilota del Secolo” nel 2000, Piedone è comunque sempre rimasto legato all’ambiente del Motorsport. Cionondimeno, l’italo-americano ha deciso di aggiungere una nuova, ...

