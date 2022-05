Elisabetta Franchi e la letterina di Luciana Littizzetto: “Un messaggio da noi donne sopra gli anta” (Di lunedì 16 maggio 2022) Luciana Littizzetto ‘scrive’ attraverso il piccolo schermo un’ironica e tagliente letterina all’imprenditrice nel campo della moda, Elisabetta Franchi dopo che la stilista ha dichiarato di assumere ai vertici solo donne ‘adulte’ e non a rischio maternità: “Una lettera da donna – ampiamente sopra gli anta – a donna” le parole dell’attrice comica, che è tornata sull’argomento durante il suo monologo trasmesso in diretta su Raitre durante la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. tanta ironie con un fondo di amarezza, avendo sollevato le gravi problematiche che riguardano le donne e il lavoro in Italia, arrivando a proporre una… “legge con il nome Franchi”. Carissima Betta… La stilista e ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 16 maggio 2022)‘scrive’ attraverso il piccolo schermo un’ironica e taglienteall’imprenditrice nel campo della moda,dopo che la stilista ha dichiarato di assumere ai vertici solo‘adulte’ e non a rischio maternità: “Una lettera da donna – ampiamentegli– a donna” le parole dell’attrice comica, che è tornata sull’argomento durante il suo monologo trasmesso in diretta su Raitre durante la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. tironie con un fondo di amarezza, avendo sollevato le gravi problematiche che riguardano lee il lavoro in Italia, arrivando a proporre una… “legge con il nome”. Carissima Betta… La stilista e ...

