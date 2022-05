Dayane Mello sbarca su OnlyFans: “Ecco perché l’ho fatto” (Di lunedì 16 maggio 2022) La showgirl brasiliana annuncia la grande novità: “Il mio amore per foto e posti belli mi ha portato alla decisione”. Parla Dayane Mello Una svolta a sorpresa per quanto riguarda la vita di Dayane Mello si può segnare nella giornata di oggi lunedì 16 maggio sul calendario. La modella ed ex concorrente del GF Vip ha infatti voluto annunciare a tutti i suoi follower l’apertura del profilo OnlyFans. Intervenuta tramite alcune storie Instagram la bellissima brasiliana ha spiegato le ragioni del suo gesto in questi termini: “Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mio OnlyFans e venite a seguirmi. l’ho fatto perché per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 maggio 2022) La showgirl brasiliana annuncia la grande novità: “Il mio amore per foto e posti belli mi ha portato alla decisione”. ParlaUna svolta a sorpresa per quanto riguarda la vita disi può segnare nella giornata di oggi lunedì 16 maggio sul calendario. La modella ed ex concorrente del GF Vip ha infatti voluto annunciare a tutti i suoi follower l’apertura del profilo. Intervenuta tramite alcune storie Instagram la bellissima brasiliana ha spiegato le ragioni del suo gesto in questi termini: “Ciao ragazzi, beh vi devo dire che ho aperto il mioe venite a seguirmi.per me la fotografia è arte e vi farò vedere un sacco di posti, quindi non aspettate su Instagram quello che ...

