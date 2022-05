Colpo di scena di Erdogan | no a Svezia e Finlandia nella Nato ' Ambigui con i terroristi'

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Allargamento della #Nato, colpo di scena: l'uscita a sorpresa di #Erdogan?? #Finlandia #Svezia - NicolaPorro : 'Succube di #Biden' o 'patriota'? Colpo di scena dal #sondaggio su #Draghi: cosa pensano gli italiani ?? - TerlizziLiveIt : Nuovo colpo di scena, riammesse le liste ricusate. I candidati sindaci tornano 3 - Lamogliedichan : @therealdwaekki COLPO DI SCENA QUI - Matteomatyu : @decisamdonna @doppiavivi Colpo di scena.... -

Dopo la Finlandia anche la Svezia chiederà ufficialmente l'adesione alla Nato. Lo ha annunciato la premier Magdalena Andersson parlando di una nuova "era" per il Paese scandinavo. "Il governo ha ...Si parla già di Amici 22 ed undiè già pronto a 'tuonare'. Secondo un'indiscrezione, sembrerebbe che uno degli insegnanti del talent sia pronto a buttarsi alle spalle l'esperienza dietro la cattedra di Amici per ...Il grand final di Amici 21, andato in onda il 15 maggio 2022 su Canale 5, ha riservato ai telespettatori dei colpi di scena ed emozioni al cardiopalmo, come quella della drcretazione del vincitore del ...Alex aprirà i concerti di Ermal Meta La proposta dell'artista durante la finale di Amici 21. La ventunesima edizione di Amici si è conclusa ieri con la vittoria di Luigi Strangis. Tra i protagonisti ...