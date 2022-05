Cina | effetto Covid | - 11 | 10% le vendite dettaglio ad aprile

Advertising

Le vendite al dettaglio inhanno avuto un tonfo annuo ad aprile a - 11,10%, scivolando ai minimi degli ultimi due anni a fronte del - 3,5% di marzo e del - 6,1% stimato dagli analisti, a causa delle misure draconiane dei ...Il trend si spiega con le misure severe di lockdown che laha imposto, nell'ambito della sua zero Covid policy, per arginare i casi di infezione scatenati dall'ondata Covid più forte dal 2020.Nel mese di aprile la produzione industriale della Cina è scesa del 2,9% su base annua, facendo decisamente peggio del rialzo pari a +0,4% atteso dal consensus e in forte decelerazione rispetto al ria ...(ANSA) - PECHINO, 16 MAG - Le vendite al dettaglio in Cina hanno avuto un tonfo annuo ad aprile a -11,10%, scivolando ai minimi degli ultimi due anni a fronte del -3,5% di marzo e del -6,1% stimato ...