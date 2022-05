Chris Jericho supporta la battaglia per il cancro di Virgil con una donazione

(Di lunedì 16 maggio 2022) Come è stato riportato nei giorni scorsi, all’ex WWE Million Dollar Championè stato diagnosticato unal colon al secondo stadio. Per aiutare lo storico manager con le spese mediche è stata subito organizzata una raccolta fondi, che al momento in cui stiamo scrivendo questa notizia, è arrivata a più di 8.000 dollari.ha condiviso questa nota sulla pagina dedicata alla raccolta fondi: “Ho due test uno il 17 marzo e il 25 marzo. Come ho scritto, ho dovuto effettuare la risonanza magnetica e altri test diagnostici. Ho speso quasi $ 5.721 per questi e i prossimi due esami mi costeranno circa $ 3.400. Sarei più che felice di firmare, fare un video cameo e molto altro. Non ricevo NESSUN aiuto dalla WWE che, sulla base di tutti le sediate che ho ricevuto, sono anche loro causa di tutto ciò. A coloro che hanno mi ...

