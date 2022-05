Calcio: lo Juventus Stadium omaggia Chiellini e Dybala (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. (Adnkronos) - Video emozionale, striscioni, applausi e lacrime per l'addio a Giorgio Chiellini, alla sua ultima partita allo Juventus Stadium, e a Paulo Dybala. Chiellini, tra i più forti difensori dell'ultima era bianconera, lascia la Juve dopo 17 anni. Il numero 3 al centro del campo con le due figlie segue il video a lui dedicato. Poi i giocatori prendono Dybala e lo lanciano in aria con l'ovazione del pubblico e le lacrime dell'attaccante argentino. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Torino, 16 mag. (Adnkronos) - Video emozionale, striscioni, applausi e lacrime per l'addio a Giorgio, alla sua ultima partita allo, e a Paulo, tra i più forti difensori dell'ultima era bianconera, lascia la Juve dopo 17 anni. Il numero 3 al centro del campo con le due figlie segue il video a lui dedicato. Poi i giocatori prendonoe lo lanciano in aria con l'ovazione del pubblico e le lacrime dell'attaccante argentino.

