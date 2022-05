Bologna | ritiro a Pinzolo dal 6 al 17 luglio Il 9 concerto di Ron per Lucio Dalla

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 maggio 2022) Iltorna in, in Trentino, dal 6 al 17. Con un grande evento: il 9 Ron terrà unin memoria dia 10 anniscomparsa del cantante e grande tifoso rossoblù. “La collaborazione con ilè stata sempre positiva sia dal punto di vista dei rapporti interpersonali con i dirigenti della squadra che in termini di opportunità per far conoscere il nostro territorio e le sue attrattive turistiche attraverso uno sport tanto amato come il calcio – spiega Tullio Serafini, presidente di Azienda per il turismo -. Ogni edizione dei ritiri è stata accompagnata da un programma di comunicazione e marketing finalizzato a promuovere tutto il nostro ambito turistico sia per quanto riguarda il ...