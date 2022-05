AMICI 2022: VINCE LUIGI, SECONDO MICHELE. MARIA DE FILIPPI AMBASSADOR OLIMPICA (Di lunedì 16 maggio 2022) La finale di AMICI ha incoronato LUIGI Strangis vincitore della ventunesima edizione del talent show ideato e condotto da MARIA De FILIPPI. Tutti i premiati della serata con la regina di Canale 5 nominata da Sofia Goggia AMBASSADOR delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. LUIGI è il vincitore di AMICI, SECONDO classificato e vincitore della categoria ballo è MICHELE. Il premio Oreo va ad Alex, il premio Radio a LUIGI per “Tienimi stanotte”, la vincitrice del premio Tim è Sissi. Serena VINCE la borsa di studio della Alvin Ailey di New York. “Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro”, le parole di LUIGI dopo la vittoria. Il cantante di Lamezia Termen, 20 anni, è ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 16 maggio 2022) La finale diha incoronatoStrangis vincitore della ventunesima edizione del talent show ideato e condotto daDe. Tutti i premiati della serata con la regina di Canale 5 nominata da Sofia Goggiadelle Olimpiadi Milano Cortina 2026.è il vincitore diclassificato e vincitore della categoria ballo è. Il premio Oreo va ad Alex, il premio Radio aper “Tienimi stanotte”, la vincitrice del premio Tim è Sissi. Serenala borsa di studio della Alvin Ailey di New York. “Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro”, le parole didopo la vittoria. Il cantante di Lamezia Termen, 20 anni, è ...

