Ad attenderla anche Tom Cruise | «La adoro»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 16 maggio 2022) Aiutandosi con il suo bastone da passeggio, la regina Elisabetta, 96 anni, è scesa dalla sua Range Rover con un sorriso che la diceva tutta. Lei che in tutto il suo lungo regno – 70 anni per la precisione – non si è mai persa il Royal Windsor Horse Show, la tradizionale parata di cavalli reali appena concluso, non si è lasciata abbattere dai problemi motori che recentemente l’hanno costretta a ridurre all’osso le sue apparizioni in pubblico, tra cui l’importante Queen’s Speech in Parlamento. Elisabetta II si diverte a commentare le parate di “A Gallop Through History”, parte delle celebrazioni del Giubileo di Platino, Windsor, 15 maggio 2022 (Getty Images) Leggi› Regina Elisabetta e il Giubileo di Platino: la guida agli eventi ...