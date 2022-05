Abusi al campo rom, molesta la nipotina: arrestato zio ‘orco’ (Di lunedì 16 maggio 2022) Era diventato il suo ‘incubo’, lui che avrebbe dovuto amarla, proteggerla, giocare con lei. E invece da zio l’uomo si è trasformato in un orco e nel corso del tempo avrebbe molestato e palpeggiato la nipotina, quasi certo che lei non avrebbe mai parlato. Non si sarebbe mai confidata. Ma invece, si sbagliava: la ragazza, stanca di quelle violenze, ha raccontato tutto ai genitori. E la sua testimonianza è stata preziosa per chi indaga perché l‘uomo è stato arrestato. Molestie nel campo rom dell’Albuccione (Guidonia) Sabato scorso gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato l’uomo, residente nel campo rom dell’Albuccione, per violenza sessuale su minore. Lui proprio lì, in quell’insediamento alla periferia di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, avrebbe abusato della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 maggio 2022) Era diventato il suo ‘incubo’, lui che avrebbe dovuto amarla, proteggerla, giocare con lei. E invece da zio l’uomo si è trasformato in un orco e nel corso del tempo avrebbeto e palpeggiato la, quasi certo che lei non avrebbe mai parlato. Non si sarebbe mai confidata. Ma invece, si sbagliava: la ragazza, stanca di quelle violenze, ha raccontato tutto ai genitori. E la sua testimonianza è stata preziosa per chi indaga perché l‘uomo è stato. Molestie nelrom dell’Albuccione (Guidonia) Sabato scorso gli agenti del Commissariato di Tivoli hannol’uomo, residente nelrom dell’Albuccione, per violenza sessuale su minore. Lui proprio lì, in quell’insediamento alla periferia di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, avrebbe abusato della ...

