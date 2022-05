Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2022 ore 08:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Viabilità DEL 15 MAGGIO 2022 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO. TRAFFICO CHE VIENE INDICATO QUINDI REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, RICORDIAMO CHE AD AGEVOLARE LA CIRCOLazioNE CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE, CHE NON POTRANNO CIROCLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9.00 ALLE ORE 22.00 PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER TUTTA LA GIORNATA RESTERA’ INTERROTTA L’INTERA TRATTA DELLA METRO B E DELLA METRO B1, MENTRE RISULTA ANCORA RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA METRO C. RICORDIAMO INFINE LA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DEI FORI IMPERIALI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022)DEL 15 MAGGIOORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN COMPLANARE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO. TRAFFICO CHE VIENE INDICATO QUINDI REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, RICORDIAMO CHE AD AGEVOLARE LA CIRCONE CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE, CHE NON POTRANNO CIROCLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9.00 ALLE ORE 22.00 PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PER TUTTA LA GIORNATA RESTERA’ INTERROTTA L’INTERA TRATTA DELLA METRO B E DELLA METRO B1, MENTRE RISULTA ANCORA RALLENTATO IL SREVIZIO SULLA METRO C. RICORDIAMO INFINE LA PEDONALIZZAZIONE FESTIVA DEI FORI IMPERIALI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ...

