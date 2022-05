Ucraina | bombe al fosforo su Azovstal | missili su base militare a Leopoli Mosca | a Belgorod colpi ucraini

Advertising

Agenzia_Ansa : I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del s… - IlContiAndrea : Riguardo a presunto regolamento violato dall’#Ucraina per l’appello a favore del proprio Paese sotto le bombe (anch… - Agenzia_Ansa : UCRAINA| Iryna disegna in cantina sotto le bombe. L'illustratrice è rimasta a Odessa e racconta il conflitto con le… - lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del sindaco… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: I russi hanno lanciato bombe incendiare o al fosforo contro l'acciaieria Azovstal. Lo denuncia il consigliere del sindaco… -

Il presidente finlandese a Putin: 'Vogliamo entrare nella Nato'. Zelensky firma una legge che vieta i partiti pro ...Zelensky annuncia su Telegram, "Faremo il possibile per ospitare l'Eurovision a Mariupol ."L'anno prossimo l'ospiterà l'Eurovision per la terza volta nella storia. Faremo tutto il possibile ... Ucraina, Zelensky sfida Putin, negoziati se si ritira Kiev, dai russi bombe a grappolo e al fosforo - Mondo Roma, 15 mag. (LaPresse) – Per la prima volta, gli invasori russi hanno lanciato bombe al fosforo o incendiarie sull’acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo ha riferito il consigliere del sindaco Petro ...L’evacuazione dei combattenti ancora asserragliati dentro l’acciaieria Azovstal a Mariupol si fa sempre più difficile. Le trattative continuano, ...