Tutti pazzi per Davide Silvestri: fan incontenibili a un evento (Di domenica 15 maggio 2022) Quanto affetto per Davide Silvestri: i fan non dimenticano l'ex gieffino. Bagno di folla al concerto di Kekko A distanza di oltre due mesi dalla fine del GF Vip i fan non smettono di mostrare il loro affetto a Davide Silvestri. L'attore, in questi giorni impegnato in tour con il cugino Kekko e i Modà in Sicilia, ieri sera ha ricevuto un bagno di folla non indifferente dal pubblico presente al concerto. Più che il concerto dei Modà sembrava un evento riservato a Silvestri, un incontro speciale con tutte quelle persone che hanno imparato ad amarlo nei mesi da concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Foto, selfie, risate e qualche abbraccio, Davide è stato il protagonista assoluto prima e dopo il concerto. Segnale chiarissimo di come l'affetto nei suoi ...

