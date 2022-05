Terzo Polo civico Al via le danze

(Di domenica 15 maggio 2022) di Cristina Belvedere Il, formato da Per Siena, In Campo e Sena Civitas con le associazioni Idee in Comune, LogoSiena e Civici in Comune, scalda i motori in vista delle elezioni ...

Advertising

Gio_Scorza : RT @ultimenotizie: Governo fino alla fine della legislatura? “Certo, chi ci mettiamo poi la #Meloni che odia l’Europa o #Conte che è filoru… - gervasoni1968 : Calenda: 'Al voto da solo. Il terzo polo bloccherà populisti e sovranisti' - la Repubblica - MarieFr12579649 : RT @repubblica: Calenda: 'Al voto da solo. Il terzo polo bloccherà populisti e sovranisti' [dalla nostra inviata Giovanna Vitale] https://t… - Sp1d3rm4n_V01 : RT @ultimenotizie: Governo fino alla fine della legislatura? “Certo, chi ci mettiamo poi la #Meloni che odia l’Europa o #Conte che è filoru… - repubblica : Calenda: 'Al voto da solo. Il terzo polo bloccherà populisti e sovranisti' [dalla nostra inviata Giovanna Vitale] -

di Cristina Belvedere Ilcivico, formato da Per Siena, In Campo e Sena Civitas con le associazioni Idee in Comune, LogoSiena e Civici in Comune, scalda i motori in vista delle elezioni amministrative del 2023. E lo ...SORRENTO - Persino a distanza - lui in presenza a Sorrento per il Forum sul Mezzogiorno, Giuseppe Conte collegato da Roma - l'incontenibile Carlo Calenda non ne ha lasciata passare una al presidente ...Le sei associazioni alzano il tiro in vista delle elezioni. Convegno su ’Civismo, radici, percorsi, prospettive’ ...Saranno tre le liste che sosterranno il candidato sindaco del Terzo polo, Carlo Ubertini alle elezioni amministrative di Rieti il prossimo 12 ...