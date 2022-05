Payton Gendron | il killer suprematista di Buffalo | un 18enne annoiato | che si è radicalizzato in lockdown

Advertising

simofons : Nel manifesto pubblicato online prima di ammazzare 10 persone, il diciottenne Payton Gendron ha sottolineato le sue… - LaStampa : Buffalo, la strage in diretta social: 10 morti, arrestato il 18 enne supermatista Payton Gendron - khorfox : RT @simofons: Nel manifesto pubblicato online prima di ammazzare 10 persone, il diciottenne Payton Gendron ha sottolineato le sue origini i… - Anton_Mosc : RT @simofons: Nel manifesto pubblicato online prima di ammazzare 10 persone, il diciottenne Payton Gendron ha sottolineato le sue origini i… - M_Dellorto : RT @simofons: Nel manifesto pubblicato online prima di ammazzare 10 persone, il diciottenne Payton Gendron ha sottolineato le sue origini i… -

Ha 18 anni e si chiama Payton Gendron l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha sparato e ucciso 10 persone in un supermercato di Buffalo, nello stato di New York. Undici dei suoi 13 bersagli erano neri secondo quanto riferito dalla ...Guido Olimpo per www.corriere.it3 Il giovane di Buffalo ha intrapreso il suo sentiero di guerra ispirandosi a chi lo ha preceduto. Almeno questo ciò ha scritto in un manifesto di oltre 100 pagine. Non sappiamo con ...