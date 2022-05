Palestina, dove neanche i morti hanno pace (Di domenica 15 maggio 2022) La polizia in assetto antisommossa che bastonano le persone che stanno portando a spalla la bara. Non c'è pace neanche per i morti in Palestina. E questa è una "democrazia"? Il silenzio non ci avrà ... Leggi su globalist (Di domenica 15 maggio 2022) La polizia in assetto antisommossa che bastonano le persone che stanno portando a spalla la bara. Non c'èper iin. E questa è una "democrazia"? Il silenzio non ci avrà ...

