New York: suprematista uccide 10 persone al supermercato, Biden non frena diffusione armi (Di domenica 15 maggio 2022) Il ragazzo ha iniziato a sparare fuori dal supermercato, colpendo tre persone. Poi è entrato e ha aperto il fuoco all'interno, completando la strage L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 15 maggio 2022) Il ragazzo ha iniziato a sparare fuori dal, colpendo tre. Poi è entrato e ha aperto il fuoco all'interno, completando la strage L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : In collegamento a #èlitaliachevogliamo @RudyGiuliani, già sindaco di New York. Grazie per il prezioso contributo.… - stebellentani : New York Times: 'Video showed Israeli police officers assaulting mourners'. Repubblica: 'tensione al funerale'. Cor… - Agenzia_Ansa : Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato di Buffalo, stato di New York, ha effettuato il live stream dell… - VanityFairIt : I bookmakers li danno al terzo terzo posto, e a loro va bene così: «Temiamo solo noi stessi, l’importante è fare be… - GiovanniCalcara : Almeno 10 uccisi nella sparatoria a Buffalo, New York -