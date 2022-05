Moto3, risultati e ordine di arrivo GP Francia 2022: vince Masià, Foggia quarto (Di domenica 15 maggio 2022) Jaume Masià vince il GP di Francia 2022 del Mondiale di Moto3. Sulla pista di Le Mans arriva la pioggia, che causa una caduta di gruppo a pochi istanti dal via. Bandiera rossa e si riparte con la griglia di partenza per una gara ridotta a 14 giri che regala la vittoria allo spagnolo della Ktm. Masià conquista così la seconda vittoria in stagione, la sesta della carriera in Moto3, nonché il quarto podio consecutivo. Secondo gradino del podio per il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna), che precede a sua volta l’iberico Izan Guevara GasGas). Grande rammarico per l’italiano Denis Foggia (Honda), in testa fino all’ultimo giro ma alla fine superato dai tre rivali e dunque giù dal podio. Più indietro Andrea Migno (Honda), decimo, mentre ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Jaumeil GP didel Mondiale di. Sulla pista di Le Mans arriva la pioggia, che causa una caduta di gruppo a pochi istanti dal via. Bandiera rossa e si riparte con la griglia di partenza per una gara ridotta a 14 giri che regala la vittoria allo spagnolo della Ktm.conquista così la seconda vittoria in stagione, la sesta della carriera in, nonché ilpodio consecutivo. Secondo gradino del podio per il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna), che precede a sua volta l’iberico Izan Guevara GasGas). Grande rammarico per l’italiano Denis(Honda), in testa fino all’ultimo giro ma alla fine superato dai tre rivali e dunque giù dal podio. Più indietro Andrea Migno (Honda), decimo, mentre ...

