Milan-Atalanta: la nostra diretta (Di domenica 15 maggio 2022) Zapata in panchina, attacco sulle spalle di Muriel con Pasalic e Pessina dietro di lui. Gian Piero Gasperini rinuncia al suo 91 e punta sul suo connazionale per cercare di scardinare la difesa del Milan nel match della 37esima giornata. Nerazzurri a caccia di un'impresa, in casa del Diavolo che lotta per lo Scudetto, per cercare di sperare ancora in un piazzamento europeo. LE FORMAZIONI UFFICIALI Milan – Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Atalanta – Musso; de Roon, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Pasalic; Muriel.

SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - TuttoMercatoWeb : Che entusiasmo a Zingonia: tifosi dell'#Atalanta caricano la squadra per la sfida al #Milan ?? @p_iannarelli - Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - cinziadelucca : RT @Gazzetta_it: Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - maliksvoicee : appena vista la formazione dell'Atalanta, gasperini oggi si è svegliato e ha detto 'andiamo a consegnare lo scudetto al milan' -