L’ultimo gol di Insigne è storia | ancora un traguardo per il capitano azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 maggio 2022) Da, grazie all’ultima rete messa realizzata danella sua ultima apparizione al Maradona, il 24si porta in solitaria al secondo posto della classifica marcatori all-time del Napoli. Con 122 reti realizzate ha infatti sorpassato l’exMarek Hamsik che si è fermato a 121 prima di lasciare la squadra partenopea. In vetta ci resta invece Dries Mertens a quota 148 e con la possibilità di incrementare il bottino qualora dovesse arrivare il rinnovo per la prossima stagione. Napoli’s midfielder from Spain Jose Maria Callejon (C) celebrates with teammates Napoli’s forward from Belgium Dries Mertens, Napoli’s midfielder from Italy Lorenzoand Napoli’s midfielder from Slovakia Marek Hamsik (L) after scoring during the UEFA Champion’s League ...