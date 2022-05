Look serata finale Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) Life&People.it Una volta all’anno più di 40 paesi, uniti dalla musica, condividono emozioni ed energia che in questa edizione 2022 dell’Eurovision ha tenuto incollati milioni di telespettatori; tra esplosioni di luci, coreografie spettacolari e Look scintillanti, questa serata finale ha incoronato come vincitore: l’Ucraina. Una vittoria che arriva dal cuore, un segnale di pace che va oltre la musica e lo spettacolo. L’Ucraina, oltre a vincere l’iconico trofeo del microfono di vetro, avrà l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest, cosa che è nella speranza di tutti. Dopo una breve polemica, da parte della Germania, per l’appello di sostegno da parte della Kalush Orchestra, che sembrava potesse mettere a repentaglio la classifica, la vittoria è stata festeggiata da tutti i paesi in ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 15 maggio 2022) Life&People.it Una volta all’anno più di 40 paesi, uniti dalla musica, condividono emozioni ed energia che in questa edizione 2022 dell’ha tenuto incollati milioni di telespettatori; tra esplosioni di luci, coreografie spettacolari escintillanti, questaha incoronato come vincitore: l’Ucraina. Una vittoria che arriva dal cuore, un segnale di pace che va oltre la musica e lo spettacolo. L’Ucraina, oltre a vincere l’iconico trofeo del microfono di vetro, avrà l’onore di ospitare il prossimoSong Contest, cosa che è nella speranza di tutti. Dopo una breve polemica, da parte della Germania, per l’appello di sostegno da parte della Kalush Orchestra, che sembrava potesse mettere a repentaglio la classifica, la vittoria è stata festeggiata da tutti i paesi in ...

vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - vagabondalien : @angelopaoletti3 @soloversacexme @grande_flagello Ma guarda in verità tutto il contrario. Quelli della Ferretti la… - UgoBaroni : RT @vogue_italia: Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti - -… - Ettore42332696 : @LauraPausini cara bravissima look da urlo e la tua simpatia bravura e unica ora buon riposo io sono qui Eurovisio… - asiacappelli : serata migliorata da un signore che all’uscita mi fa “complimenti per il look” e si ferma a chiaccherare. sto sorri… -