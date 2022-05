La malattia di Luigi Strangis ad Amici 21: di cosa soffre il cantante (Di domenica 15 maggio 2022) La malattia di Luigi Strangis ad Amici 21 emerge nel corso di una conversazione cuore a cuore con Maria De Filippi. Ma di quale malattia stiamo parlando? Luigi soffre di diabete di tipo 1 da quando aveva 16 anni, una malattia del metabolismo provocata dall’oscillare della dose insulina nel sangue. Ha messo un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina e la dosa in modo da non lasciarlo mai senza e di non iniettargliene più del dovuto. La vita di Luigi è un continuo “relax max”, come spiega lui stesso. “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso, relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina quindi sale la glicemia. Se invece sono ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Ladiad21 emerge nel corso di una conversazione cuore a cuore con Maria De Filippi. Ma di qualestiamo parlando?di diabete di tipo 1 da quando aveva 16 anni, unadel metabolismo provocata dall’oscillare della dose insulina nel sangue. Ha messo un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina e la dosa in modo da non lasciarlo mai senza e di non iniettargliene più del dovuto. La vita diè un continuo “relax max”, come spiega lui stesso. “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso, relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina quindi sale la glicemia. Se invece sono ...

