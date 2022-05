Kiev | bombe al fosforo su Azovstal Inferno nell’Acciaieria Ma la Nato fa sapere | “L’Ucraina può vincere”

(Di domenica 15 maggio 2022) L'accusa è grave: contro i difensori di, i russi avrebbero impiegato micidialial fosforio. Lo denuncia il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ucraini. "Ieri gli occupanti hanno usato per la prima voltaincendiarie o alcontro i difensori di Mariupol" L'articolo proviene da Firenze Post.

"Ieri gli occupanti hanno usato per la prima voltaincendiarie o al fosforo contro i difensori di Mariupol", ha scritto Andryushchenko secondo cui "gli stessi occupanti affermano che sono stati ...Secondo quanto rileva lo Stato maggiore delle forze armate dinell'ultimo aggiornamento, riportato da Ukrinform, proseguono gli attacchi dai cieli e con l'artiglieria. Sempre nel sud del paese, ...L'accusa è grave: contro i difensori di Azovstal, i russi avrebbero impiegato micidiali bombe al fosforio. Lo denuncia il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko, secondo quanto riportano i media ...Matteo Salvini annuncia che vedrà il presidente del Consiglio Draghi, in vista dell’informativa di giovedì prossimo in Parlamento: ...