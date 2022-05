Karate, Premier League 2022: Aurora Graziosi è argento nei 61 kg, quattro bronzi per l’Italia (Di domenica 15 maggio 2022) Cinque medaglie, una d’argento e quattro di bronzo; è questo l’ottimo bottino della Nazionale italiana di Karate in quel di Barat, città del Marocco che ha ospitato la terza tappa della Premier League 2022. A conquistare il posto d’onore nei -61 kg del Kumite è stata Aurora Graziosi, unica del lotto a giocarsi il metallo più pregiato. Nello specifico la diciottenne azzurra, dopo aver staccato con merito il pass per la Finale nella giornata di ieri, ha dovuto cedere il passo all’egiziana Dahab Ali con il risultato di 2-0. Un traguardo comunque importantissimo e oltremodo significativo in ottica futura. quattro invece gli altri incontri vinti su sette finali per il terzo posto: Asia Agnus nei -55 kg ha avuto la meglio sull’austriaca ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Cinque medaglie, una d’di bronzo; è questo l’ottimo bottino della Nazionale italiana diin quel di Barat, città del Marocco che ha ospitato la terza tappa della. A conquistare il posto d’onore nei -61 kg del Kumite è stata, unica del lotto a giocarsi il metallo più pregiato. Nello specifico la diciottenne azzurra, dopo aver staccato con merito il pass per la Finale nella giornata di ieri, ha dovuto cedere il passo all’egiziana Dahab Ali con il risultato di 2-0. Un traguardo comunque importantissimo e oltremodo significativo in ottica futura.invece gli altri incontri vinti su sette finali per il terzo posto: Asia Agnus nei -55 kg ha avuto la meglio sull’austriaca ...

Advertising

FijlkamOfficial : 1 argento e 4 bronzi chiudono la Premier League di Rabat - azzurridigloria : ??KARATE: PREMIER LEAGUE RABAT?? Grandissima prestazione degli azzurri alla Premier League di karate a Rabat, in Maro… - FijlkamOfficial : 5 finali per il bronzo nella prima giornata di Premier League a Rabat - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Fine settimana con i karateka sul tatami. ?? Tutto pronto a Rabat per la terza tappa stagionale della Karate 1 – Premier Leag… - Coninews : Fine settimana con i karateka sul tatami. ?? Tutto pronto a Rabat per la terza tappa stagionale della Karate 1 – Pr… -