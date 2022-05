Jessica Biel svela il segreto del suo (longevo) matrimonio con Justin Timberlake (Di domenica 15 maggio 2022) Il cantante e l'attrice, dopo dieci anni di nozze e due figli, restano la coppia più romantica di Hollywood. Il loro segreto? «Siamo sposati, ma continuiamo a considerarci una priorità, a ritagliarci del tempo l'uno per l'altra. E facciamo insieme le cose che amiamo» Leggi su vanityfair (Di domenica 15 maggio 2022) Il cantante e l'attrice, dopo dieci anni di nozze e due figli, restano la coppia più romantica di Hollywood. Il loro? «Siamo sposati, ma continuiamo a considerarci una priorità, a ritagliarci del tempo l'uno per l'altra. E facciamo insieme le cose che amiamo»

Advertising

MichaelEddy6 : @TV_Fanatic_Girl Jessica Biel as Cora Tannetti in The Sinner - gual89 : Casalinghe disperate. Un thriller di provincia americana dal taglio teso e spigoloso. Jessica Biel diabolica senza… - IOdonna : In bianco, in nero o neon. Sono sempre cool ed eleganti - libertfly : Emma Stone, Jessica Biel e le altre star meglio vestite della settimana! - Mrsambo92 : RT @Cinemelodic: CANDY, otra serie. Con Jessica Biel. #Candy #Cinemelodic -