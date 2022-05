Il dolore di Marino Bartoletti per la morte della moglie Carla Brunelli: “Un incidente assurdo” (Di domenica 15 maggio 2022) Marino Bartoletti è stato sposato con Carla Brunelli (nata nel 1951) dal 1974 al 2016. Entrambi originari di Forlì, si erano conosciuti ai tempi della scuola e nel 1974 si erano sposati. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Caterina e Cristina. La coppia aveva anche due nipotini. La moglie del giornalista sportivo è stata vittima di un terribile incidente domestico nel novembre 2016. Marino Bartoletti, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato nel soggiorno la consorte senza vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Carla Brunelli stava passando l’aspirapolvere e aveva azionato la porta scorrevole a soffietto, che separa il soggiorno dal cortile: la donna, sola in casa, è rimasta incastrata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)è stato sposato con(nata nel 1951) dal 1974 al 2016. Entrambi originari di Forlì, si erano conosciuti ai tempiscuola e nel 1974 si erano sposati. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Caterina e Cristina. La coppia aveva anche due nipotini. Ladel giornalista sportivo è stata vittima di un terribiledomestico nel novembre 2016., rientrato a casa dal lavoro, ha trovato nel soggiorno la consorte senza vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri,stava passando l’aspirapolvere e aveva azionato la porta scorrevole a soffietto, che separa il soggiorno dal cortile: la donna, sola in casa, è rimasta incastrata ...

