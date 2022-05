Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: risultati e classifiche (Di domenica 15 maggio 2022) I risultati e le classifiche dei Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio, in programma sul ghiaccio dell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, dal 13 al 29 maggio. Saranno 16 le squadre partecipanti, divise in due gruppi: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Germania, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Kazakistan e Francia, mentre nel Gruppo B ci sono Finlandia, USA, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Norvegia, Gran Bretagna e Austria. LE classifiche Gruppo A Svizzera 6 (2V 0S) Canada 6 (2V 0S) Danimarca 3 (1V 0S) Slovacchia 3 (1V 1S) Germania 3 (1V 1S) Kazakistan 0 (0V 1S) Francia 0 (0V 1S)Italia 0 (0V 2S) Gruppo B Finlandia 6 (2V 0S) Svezia 6 (2V 0S) USA 3 (1V 0S) Repubblica Ceca 3 (1V 0S) Norvegia 3 (1V ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ie ledeidisu, in programma suldell’Ice Hall di Helsinki e della Nokia Arena di Tampere, in Finlandia, dal 13 al 29 maggio. Saranno 16 le squadre partecipanti, divise in due gruppi: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Germania, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Kazakistan e Francia, mentre nel Gruppo B ci sono Finlandia, USA, Repubblica Ceca, Svezia, Lettonia, Norvegia, Gran Bretagna e Austria. LEGruppo A Svizzera 6 (2V 0S) Canada 6 (2V 0S) Danimarca 3 (1V 0S) Slovacchia 3 (1V 1S) Germania 3 (1V 1S) Kazakistan 0 (0V 1S) Francia 0 (0V 1S)Italia 0 (0V 2S) Gruppo B Finlandia 6 (2V 0S) Svezia 6 (2V 0S) USA 3 (1V 0S) Repubblica Ceca 3 (1V 0S) Norvegia 3 (1V ...

Advertising

retopetr : @RSIsport Parlate dei mondiali di hockey su ghiaccio giusto? No perché un amico non era sicuro visto che la Svizzer… - fuori__luogo : @pantareipantare Approvo Idem le figlie Anche se loro si devono sopportare ciclismo, motociclette e hockey su ghiaccio ?????? - DisneyPlusHelp : @KDisneyano Ciao, grazie per averci scritto! Ti confermiamo che 'Donald Duck, Hockey sul ghiaccio' è disponibile su… - stromkvi : Forza Italia. Coppa del mondo e hockey sul ghiaccio - zazoomblog : LIVE Italia-Canada 1-6 hockey ghiaccio Mondiali 2022 in DIRETTA: gli azzurri perdono con onore contro i campioni de… -