Guerra in Ucraina, nessun risarcimento per la truffa alla National Bank Trust (sponsorizzata da Bruce Willis): "Ora è proprietà di Mosca" (Di domenica 15 maggio 2022) La National Bank Trust, sponsorizzata da Bruce Willis in uno spot pubblicitario nel 2011, non potrà ricevere alcun risarcimento dopo essere stata frodata dai suoi vertici per centinaia di milioni di sterline nel 2014. Il motivo: venne salvata dalla Banca centrale russa e quindi si teme che quei soldi possano finire per finanziare la Guerra di Putin. Lo scrive il Guardian ricordando che nel 2020 l'Alta corte di giustizia di Londra ha stabilito che la banca russa doveva ricevere un maxi risarcimento da 735 milioni di sterline da parte dei tre proprietari coinvolti. Ma adesso, essendo di proprietà della Banca centrale della Federazione Russa, i soldi recuperati potrebbero finire direttamente nelle casse ...

