Gianluigi Donnarumma | svelato il futuro del portiere del PSG

Un futuro tutto da scrivere. Adesso, però, sembra esserci almeno chiarezza da parte del Paris Saint-Germain. Gianluigi Donnarumma avrebbe saputo, secondo L'Equipe, che il prossimo anno non ci sarà nessuna alternanza tra i pali con Keylor Navas. Una decisione voluta dal club transalpino per regalare stabilità al ruolo di estremo difensore. Il diretto interessato, campione d'Europa con la maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini, aveva auspicato di non vivere più il turnover con uno dei suoi colleghi, mentre Mauricio Pochettino, tecnico della squadra campione di Francia, ha ribadito che la decisione finale spetterà soltanto alla società. Gianluigi Donnarumma sarà il titolare la prossima stagione Al Paris Saint-Germain non si parla soltanto di Kylian Mbappé. Il "caso dei portieri" tiene ...

