Di corsa sulle spettacolari creste del Resegone | tornano la Skyrace e il Trail Anello

Dopo due anni di stop causa pandemia, domenica 12 giugno, partenza alle 9 dal campo sportivo di Brumano, torna la creste del Resegone Skyrace, spettacolare e panoramica gara di corsa in montagna sulla vetta della Valle Imagna promossa da CAI Valle Imagna in collaborazione con Pegarun, Atletica Valle Imagna, il patrocinio di Comune di Brumano e Comunità Montana Valle Imagna e il contributo del Consorzio BIM Bergamo. Il sistema di cronometraggio è curato da Picosport. La settima edizione delle creste del Resegone Skyrace, alla memoria di Sergio Manini, assegna il titolo regionale per società CSEN. Il titolo verrà assegnato con la somma dei due primi tempi degli skyrunner della stessa società, femmine o maschile. La gara, lunga 15,7 km, avrà un dislivello in pareggio tra ...

