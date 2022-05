Atletica, Yeman Crippa show a Londra: vince sui 10.000 in 27:16, minimo per i Mondiali e secondo tempo italiano (Di domenica 15 maggio 2022) Yeman Crippa ha sciorinato una prestazione meravigliosa sui 10.000 metri a Londra, vincendo nella capitale britannica con l’eccellente tempo 27:16.28. L’azzurro ha trionfato alla Night of the 10.000 PB’s per la seconda volta in carriera (tre anni fa si impose nell’evento valevole anche come Coppa Europa) e ha strappato il minimo per i Mondiali di Eugene (bastava 27:28). Il nostro portacolori ha siglato la seconda prestazione italiana di tutti i tempi, a poco più di cinque secondi dal record nazionale siglato dallo stesso trentino ai Mondiali 2019 (27:10.76 a Doha). Si tratta di un acuto davvero rimarchevole per il 25enne, che un paio di settimane fa aveva timbrato il record europeo dei 5 km su strada (13.14) e a inizio stagione era diventato il primo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)ha sciorinato una prestazione meravigliosa sui 10.000 metri ando nella capitale britannica con l’eccellente27:16.28. L’azzurro ha trionfato alla Night of the 10.000 PB’s per la seconda volta in carriera (tre anni fa si impose nell’evento valevole anche come Coppa Europa) e ha strappato ilper idi Eugene (bastava 27:28). Il nostro portacolori ha siglato la seconda prestazione italiana di tutti i tempi, a poco più di cinque secondi dal record nazionale siglato dallo stesso trentino ai2019 (27:10.76 a Doha). Si tratta di un acuto davvero rimarchevole per il 25enne, che un paio di settimane fa aveva timbrato il record europeo dei 5 km su strada (13.14) e a inizio stagione era diventato il primo ...

