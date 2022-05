Addio a don Pierluigi Di Piazza | fondatore del Centro Ernesto Balducci

Leggi su ildenaro

(Di domenica 15 maggio 2022) Si e? spento oggi all’età di 74 anni donDideldi accoglienza e promozione culturalecon sede a Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine). Presidente dele parroco di Zugliano, e? stato una personalita? di riferimento per il suo impegno nel realizzare l’idea di una Chiesa povera e coerente con il Vangelo. Alla base della sua chiara scelta di servizio alla comunita?, stavano: il vangelo, l’accoglienza e l’eucarestia. Una esperienza impastata di storia e di fede. Testimone di cultura della non violenza, della pace, della solidarieta? e dell’impegno civile che praticava avendo sempre come riferimento padre, don Lorenzo Milani e il vescovo Oscar Arnulfo Romero. Come ...