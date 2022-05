A sorpresa Ultimo ad Amici, Maria De Filippi: “Felice di vederti” (Di domenica 15 maggio 2022) Ultimo ad Amici, a sorpresa interviene in collegamento nel corso della finale del programma. In diretta su Canale 5 domenica 15 maggio, Ultimo viene imitato da Francesco Cicchella che fa il suo ingresso in studio su una piattaforma con un pianoforte. Indossa la t-shirt nera su cui è riportato il nome di Ultimo e intona le sue canzoni, facendone parodie esilaranti e toccando temi importanti, all’ordine del giorno. Cicchella imita perfettamente anche Achille Lauro, punzecchia la Celentano e riporta all’attenzione il suo caratteraccio in una serie di sketch tutti da ridere. Quando Maria De Filippi lo richiama in studio è per una sorpresa: sul maxischermo appare Ultimo, in collegamento in videochiamata. Si complimenta con Cicchella. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022)ad, ainterviene in collegamento nel corso della finale del programma. In diretta su Canale 5 domenica 15 maggio,viene imitato da Francesco Cicchella che fa il suo ingresso in studio su una piattaforma con un pianoforte. Indossa la t-shirt nera su cui è riportato il nome die intona le sue canzoni, facendone parodie esilaranti e toccando temi importanti, all’ordine del giorno. Cicchella imita perfettamente anche Achille Lauro, punzecchia la Celentano e riporta all’attenzione il suo caratteraccio in una serie di sketch tutti da ridere. QuandoDelo richiama in studio è per una: sul maxischermo appare, in collegamento in videochiamata. Si complimenta con Cicchella. ...

