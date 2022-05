Verso il Sud, il Ministro Franco: Divario col Nord enorme, riavviare la convergenza (Di sabato 14 maggio 2022) “Dopo una fase di grande recupero nel dopoguerra, dagli anni 80 non sono stati fatti sostanziali progressi. Il Pil pro capite è al Sud il 55% di quello del Nord. È un Divario enorme. Per conseguire tassi di crescita più robusti è cruciale imprimere una forte accelerazione all’economia del Mezzogiorno e riavviare la convergenza tra le due aree del Paese”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Daniele Franco, nel corso del Forum ‘Verso Sud’. Il Pnrr è “un’opportunità nuova”, ma da solo non basta. Bisogna utilizzare tutti i fondi a disposizione e “saper spendere” le risorse, con una capacità “adeguata” di realizzare i progetti. Tra gli elementi di Divario Franco ha citato la qualità dei servizi pubblici, ma anche la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) “Dopo una fase di grande recupero nel dopoguerra, dagli anni 80 non sono stati fatti sostanziali progressi. Il Pil pro capite è al Sud il 55% di quello del. È un. Per conseguire tassi di crescita più robusti è cruciale imprimere una forte accelerazione all’economia del Mezzogiorno elatra le due aree del Paese”. Lo ha detto ildell’Economia, Daniele, nel corso del Forum ‘Sud’. Il Pnrr è “un’opportunità nuova”, ma da solo non basta. Bisogna utilizzare tutti i fondi a disposizione e “saper spendere” le risorse, con una capacità “adeguata” di realizzare i progetti. Tra gli elementi diha citato la qualità dei servizi pubblici, ma anche la ...

