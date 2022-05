Uomini e Donne | Nilufar Addati vittima di molestie | lo sfogo

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 14 maggio 2022) Anche l’ex tronista diè statadi catcalling, ovvero diverbali mentre era in giro in centro a Napoli. L’influencer l’ha raccontato in alcune storie Instagram durante le quali si è sfogata così: “Sono parecchio disgustata, molto infastidita e offesa, mi ha lasciato una sensazione di schifo…”. Non solo,ha sottolineato come anche lei – notoriamente molto impulsiva e sempre in grado di reagire nell’immediato a offese e critiche – in questa occasione non abbia saputo come sopportarsi. “Stavo pensando al fatto che non so come comportarmi il fatto è che io sono una abbastanza fumantina, che risponde ad un attacco ma per tre volte di fila ho tirato dritto e non ho detto niente…” ha concluso, amareggiata. La piaga del ...