Uomini e Donne, ex protagonista del Trono Over è pronto a tornare in studio? (Di sabato 14 maggio 2022) Stando alle ultime dichiarazioni, un altro ex volto del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere pronto a rimettersi in gioco. Si tratta di Marcello Messina, tornato da poco single. pronto A RIMETTERSI IN GIOCO A UeD? – È giunta al capolinea la storia d’amore tra Marcello e Viviana, conosciuta durante la sua avventura nel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Stando alle ultime dichiarazioni, un altro ex volto deldipotrebbe esserea rimettersi in gioco. Si tratta di Marcello Messina, tornato da poco single.A RIMETTERSI IN GIOCO A UeD? – È giunta al capolinea la storia d’amore tra Marcello e Viviana, conosciuta durante la sua avventura nel L'articolo

Advertising

pietroraffa : Anna #Falchi:'Evviva il catcalling, dopo i 50 anni poi, mamma mia, magari ce ne fossero. Sinceramente noi donne ci… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - bxKiDD0 : @TeoToia @Rosa640829 @stanzaselvaggia La colpa non è degli uomini, è della mentalità patriarcale. Mentalità diffusa… - cLexa1_00 : @RobertoDorini @ierogamos @ElGusty99523701 E sti cazzi sinceramente se era l'onore d'Italia. A me frega cazzi che s… -