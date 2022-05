Ultime Notizie Roma del 14-05-2022 ore 17:10 (Di sabato 14 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la graduale Liberazione dalle forze russe occupanti della Regione Ucraina di kharkiv prova che l’Ucraina Non lascerà nessuno nelle mani del nemico la affermato il presidente Vladimir zelenski ricordando al contempo ogni città e comuni che sono ancora sotto occupazione scherzo melitopol berdiansk energodar Mario poi la città del donbass le forze armate ucraine fanno sapere di aver ucciso circa 27200 soldati russi dall’inizio dell’invasione secondo gli ucraini russi hanno subito le maggiori perdite in direzione di sloviansk è la procuratrice generale Ucraina Irina venediktov a in Un Tweet afferma che abbiamo già oltre 10000 casi in corso di crimini di guerra è già 40 sospettati i negoziati tra Russia e Ucraina si stanno concentrando in queste ore sul evacuazione ... Leggi su romadailynews (Di sabato 14 maggio 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la graduale Liberazione dalle forze russe occupanti della Regione Ucraina di kharkiv prova che l’Ucraina Non lascerà nessuno nelle mani del nemico la affermato il presidente Vladimir zelenski ricordando al contempo ogni città e comuni che sono ancora sotto occupazione scherzo melitopol berdiansk energodar Mario poi la città del donbass le forze armate ucraine fanno sapere di aver ucciso circa 27200 soldati russi dall’inizio dell’invasione secondo gli ucraini russi hanno subito le maggiori perdite in direzione di sloviansk è la procuratrice generale Ucraina Irina venediktov a in Un Tweet afferma che abbiamo già oltre 10000 casi in corso di crimini di guerra è già 40 sospettati i negoziati tra Russia e Ucraina si stanno concentrando in queste ore sul evacuazione ...

