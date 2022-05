“Sei sorelle”, su Rai1 arriva la serie con Alex Gadea: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 14 maggio 2022) “Sei sorelle”: la serie con Alex Gadea (Tristan Castro ne “Il Segreto”) arriva a breve su Rai1. Questa produzione spagnola, dal titolo originale “Seis Hermanas”, inizierà proprio in seguito al termine de “Il Paradiso delle Signore 6” previsto per venerdì 29 aprile 2022. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



"Sei sorelle" è la serie con Alex Gadea (Tristan Castro ne "Il Segreto") che arriva a partire da lunedì 30 maggio 2022 alle ore 16:00 su Rai1. Questa produzione spagnola, dal titolo originale "Seis Hermanas", inizierà proprio in seguito al termine de "Il Paradiso delle Signore 6" (stagione Daily ...

