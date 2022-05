Pensione INPS: cattive notizie per chi è nato in queste date (Di sabato 14 maggio 2022) Il sistema pensionistico parte dalla legge Fornero ma sono in corso dei tavoli tra le parti per arrivare ad una riforma La riforma delle pensioni è protagonista da diversi anni per le varie legislature che si sono avvicendate. Attualmente è’ presente un tavolo permanente tra Governo e parti sociali per trovare un accordo su una L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 14 maggio 2022) Il sistema pensionistico parte dalla legge Fornero ma sono in corso dei tavoli tra le parti per arrivare ad una riforma La riforma delle pensioni è protagonista da diversi anni per le varie legislature che si sono avvicen. Attualmente è’ presente un tavolo permanente tra Governo e parti sociali per trovare un accordo su una L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

wam_the : Pensioni, Assegno unico e ISEE: 4 servizi Inps online utili - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - L'Inps sospenderà la pensione a chi non invierà questo documento - Solonotiz… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - 'Cancellano' l'assegno della pensione: chi rischia il taglio in pochi giorni… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - In pensione da fine marzo, il ministero sbaglia i calcoli: deve ritornare al… - chanpeacock2 : Si chiede al mio avvocato la convocazione del Prof Peri di anatomia umana e del Dott Enzo Novara Radiologo Ospedal… -