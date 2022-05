Pagelle Empoli-Salernitana 1-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) Ledi1-1, con iai protagonisti e ildel match di. Al Castellani avanti i padroni di casa con Cutrone nella prima frazione, c’è però il pari nel finale di Bonazzoli per i campani che sbagliano anche un rigore con Perotti e non sono padroni del proprio destino in attesa di capire cosa faranno le rivali. Di seguito ledell’incontro.(4-3-1-2): Vicario 7.5; Stojanovic 6, Romagnoli 6, Luperto 6, Parisi 5.5 (32’st Cacace sv); Zurkowski 5.5 (28’st Bandinelli 6), Asslani 6.5, Bandinelli 6 (28’st Henderson 6); Verre 5.5 (32’st La Mantia sv); Cutrone 6.5 (12’st Bajrami 6.5), Pinamonti 5.5. In panchina: Ukjani, Furlan, Fiammozzi, Viti, Ismajli, Stulac, ...