Olivia Rodrigo spiega di avere una “lieve sinestesia” | che cos’è

(Di sabato 14 maggio 2022) Vi siete mai chiesti perché l’album diè principalmente associato al colore viola? A rispondere è la popstar, parlando della sua. Il viola non è un colore come tanti per. La giovanissima cantante, emersa da High School Musical: The Musical: The Series, ha pubblicato il suo primo album, Sour, scegliendo come colore identificativo il viola, una nuance che la cantante ha giustificato di recente,ndo diuna. Crediti:/Instagram/@lilly keys“Quando ascolto la musica, vedo i colori“, ha raccontatoalle pagine di Vogue. L’attrice ha preso parte all’ultimo ...

Advertising

comicjuju : RT @benstafford100: Olivia Rodrigo confetti pictures - shogunswift : RT @benstafford100: Olivia Rodrigo confetti pictures - helloxneyy_ : RT @benstafford100: Olivia Rodrigo confetti pictures - namS2eba : RT @benstafford100: Olivia Rodrigo confetti pictures - Leila_EvilRegal : RT @benstafford100: Olivia Rodrigo confetti pictures -

Gingergeneration.it

... con Kenneth Branagh, Johnny Depp, Penélope Cruz, Judi Dench,Colman, Daisy Ridley, Michelle ... Dennis Quaid, Chace Crawford, Ben Falcone, Brooklyn Decker, Matthew Morrison,Santoro, Joe ...All eyes will be on the Top Artist category which includes The Weeknd, 32, Doja Cat, 26, Drake, 35, Swift, 32, andwhen the night begins. Between their favorite artists' acceptance ... Olivia Rodrigo ha un nuovo fidanzato Ecco chi è Zack Bia! Il gruppo ha infatti scalato non solo le classifiche europee, ma anche quelle americane, superando artisti del calibro di Taylor Swift, Justin Bieber e Olivia Rodrigo. Solo il mese scorso come se non ...Mia Dimšic, rappresentante della Croazia all'Eurovision 2022, ha cantato Guilty Pleasure, che in molti sostengono sia un plagio di Willow di Taylor Swift ...