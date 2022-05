MotoGP, Aleix Espargarò: “Ho piazzato un grande giro e non me l’aspettavo! Domani speriamo non piova…” (Di sabato 14 maggio 2022) Sorride, e ne ha ben donde, Aleix Espargarò dopo aver conquistato la terza posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Francia di Domani (il via è fissato per le ore 14.00), settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sullo storico tracciato di Le Mans (anche oggi baciato da sole pieno e temperature prettamente estive) il portacolori dell’Aprilia ha saputo estrarre il massimo dalla sua moto proprio al momento giusto, cedendo nello scontro diretto solamente alle due Ducati del team Factory. La pole position, in 1:30.450, è andata a Francesco “Pecco” Bagnaia davanti al compagno di scuderia Jack Miller (a soli 69 millesimi di distacco) mentre Aleix Espargarò si è fermato all’1:30.609 a 159 millesimi dalla pole position, mettendo in riga rivali come Fabio Quartararo, Enea ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Sorride, e ne ha ben donde,dopo aver conquistato la terza posizione nella griglia di partenza del Gran Premio di Francia di(il via è fissato per le ore 14.00), settimo appuntamento del Mondiale di2022. Sullo storico tracciato di Le Mans (anche oggi baciato da sole pieno e temperature prettamente estive) il portacolori dell’Aprilia ha saputo estrarre il massimo dalla sua moto proprio al momento giusto, cedendo nello scontro diretto solamente alle due Ducati del team Factory. La pole position, in 1:30.450, è andata a Francesco “Pecco” Bagnaia davanti al compagno di scuderia Jack Miller (a soli 69 millesimi di distacco) mentresi è fermato all’1:30.609 a 159 millesimi dalla pole position, mettendo in riga rivali come Fabio Quartararo, Enea ...

