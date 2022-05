La polemica sul Santuario di Sant’Angelo a Balsorano che invita le donne a pulire dopo la funzione per gli uomini (Di sabato 14 maggio 2022) “Si invitano le donne che lo desiderano a salire a S.Angelo sabato 14 maggio per pulire i locali del Santuario dopo l’esperienza degli esercizi spirituali per uomini. Chi desideri partecipare lo comunichi subito”. Fa discutere l’avviso virtuale affisso sulla bacheca Facebook del Santuario di S. Angelo a Balsorano (L’Aquila), al quale in molti hanno risposto, sì, ma per far notare la matrice profondamente sessista di quanto scritto. “Quindi dopo gli esercizi spirituali per le donne puliranno gli uomini?”, chiede qualcuno, mentre una utente ironizza: “Solo quelle che lo desiderano. Come siete carini a non costringerci”. “C’è l’usanza verso metà percorso – risponde una donna che dimostra di aver ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) “Sino leche lo desiderano a salire a S.Angelo sabato 14 maggio peri locali dell’esperienza degli esercizi spirituali per. Chi desideri partecipare lo comunichi subito”. Fa discutere l’avviso virtuale affisso sulla bacheca Facebook deldi S. Angelo a(L’Aquila), al quale in molti hanno risposto, sì, ma per far notare la matrice profondamente sessista di quanto scritto. “Quindigli esercizi spirituali per lepuliranno gli?”, chiede qualcuno, mentre una utente ironizza: “Solo quelle che lo desiderano. Come siete carini a non costringerci”. “C’è l’usanza verso metà percorso – risponde una donna che dimostra di aver ...

