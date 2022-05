Insigne, addio al Napoli: commoventi messaggi da ex compagni ed allenatori (Di sabato 14 maggio 2022) In occasione di Napoli-Genoa, l’ultima partita di Lorenzo Insigne al Maradona con la maglia del Napoli, DAZN ha pubblicato uno speciale per il capitano. In preview, sulla finestra dedicata alla sfida, si possono ascoltare i messaggi di ex compagni ed allenatori per Insigne. Di seguito le parole. Paolo Cannavaro: “Per Napoli Lorenzo è stato l’ennesimo ragazzo che, in mezzo ad un milione di difficoltà, è riuscito a realizzare il suo sogno. Ed è riuscito a farlo nel posto più difficile, se nasci a Napoli”. Rafa Benitez: “Lorenzo è stato per noi un giocatore importantissimo, perché era un giovane locale, ed è difficile per la gente apprezzare i calciatori che giocano per strada. Fanno cose non ti aspetti“. Josè Callejòn: “Lui è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 14 maggio 2022) In occasione di-Genoa, l’ultima partita di Lorenzoal Maradona con la maglia del, DAZN ha pubblicato uno speciale per il capitano. In preview, sulla finestra dedicata alla sfida, si possono ascoltare idi exedper. Di seguito le parole. Paolo Cannavaro: “PerLorenzo è stato l’ennesimo ragazzo che, in mezzo ad un milione di difficoltà, è riuscito a realizzare il suo sogno. Ed è riuscito a farlo nel posto più difficile, se nasci a”. Rafa Benitez: “Lorenzo è stato per noi un giocatore importantissimo, perché era un giovane locale, ed è difficile per la gente apprezzare i calciatori che giocano per strada. Fanno cose non ti aspetti“. Josè Callejòn: “Lui è ...

