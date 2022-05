Hockey ghiaccio oggi, Mondiali 2022: orari partite 15 maggio, programma, tv, streaming (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la giornata inaugurale, entrano nel vivo i Campionati Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio, rassegna in scena fino al 29 maggio in Finlandia, nello specifico all’Ice Hall di Helsinki e alla Nokia Arena di Tampere. Il day 2 sarà importantissimo in chiave Italia. Gli azzurri sfideranno infatti la Svizzera, prima delle sette partite pianificate, alle ore 15:20 italiane. In ottica salvezza è fondamentale vedere anche cosa succederà alle 11:20 tra Danimarca e Kazakistan, quest’ultimo avversario diretto dei nostri ragazzi per raggiungere l’obiettivo nel gruppo A. Gli altri incontri saranno invece Svezia-Austria, Repubblica Ceca-Gran Bretagna, Slovacchia-Germania e Lettonia Finlandia. Tutte le partite saranno visibili gratuitamente su YouTube, precisamente tramite il ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la giornata inaugurale, entrano nel vivo i Campionatidisu, rassegna in scena fino al 29in Finlandia, nello specifico all’Ice Hall di Helsinki e alla Nokia Arena di Tampere. Il day 2 sarà importantissimo in chiave Italia. Gli azzurri sfideranno infatti la Svizzera, prima delle settepianificate, alle ore 15:20 italiane. In ottica salvezza è fondamentale vedere anche cosa succederà alle 11:20 tra Danimarca e Kazakistan, quest’ultimo avversario diretto dei nostri ragazzi per raggiungere l’obiettivo nel gruppo A. Gli altri incontri saranno invece Svezia-Austria, Repubblica Ceca-Gran Bretagna, Slovacchia-Germania e Lettonia Finlandia. Tutte lesaranno visibili gratuitamente su YouTube, precisamente tramite il ...

Advertising

sportface2016 : #Hockey, #Mondiali2022: vittorie all'esordio per #Finlandia e #Canada - OA_Sport : Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: vittorie all’esordio per USA, Canada e Finlandia, la Slovacchia piega la Francia - laregione : I gol e la volontà di Meier per grandi traguardi: ‘Voglio l’oro’ - sportface2016 : #Hockey, #Mondiali Finlandia 2022: buona la prima per #StatiUniti e #Slovacchia - pjmgoldenn : currently in una casa con tre lettoni che guardano hockey su ghiaccio -