Haaland | addio al Dortmund | «Un onore | non vi dimenticherò mai»

(Di sabato 14 maggio 2022) . Il messaggio dell’attaccante norvegese Erlingsaluta il Borussiadopo aver giocato la sua ultima partita coi gialloneri. Già annunciato il suo imminente trasferimento al Manchester City. Questo il suo messaggio pubblicato sui social: «È stato unindossare questa maglia. Al Borussiaho passato momenti memorabili, incontrato persone speciali, per non parlare di una base di tifosi che è sempre stata il nostro uomo in più in campo. Il Muro Giallo è davvero incredibile. Nonmai niente di tutto questo! Grazie a tutti!». L'articolo proviene da Calcio News 24.

