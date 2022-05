Formula E, E-Prix Berlino 2022: risultati e ordine di arrivo gara-1, Mortara perfetto davanti a Vergne e Vandoorne (Di sabato 14 maggio 2022) I risultati e l’ordine dell’E-Prix 1 di Berlino 2022, valido per il mondiale di Formula E. Sul tracciato disegnato all’interno dell’aeroporto di Tempelhof, a vincere gara-1 è Edoardo Mortara che, partito dalla pole position, conduce una gara perfetta, perdendo la testa della corsa solo nei due momenti in cui ha attivato l’attack mode, rischiando anche nel finale con un lungo che però Jean-Éric Vergne non riesce a sfruttare, chiudendo secondo in difesa sul leader del mondiale Stoffel Vandoorne, che chiude quindi a podio dopo essere partito dall’ottava posizione. Solo nono Sims, che era scattato dalla seconda posizione; 20esimo Antonio Giovinazzi. Domani si replica ma con senso di marcia ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Ie l’dell’E-1 di, valido per il mondiale diE. Sul tracciato disegnato all’interno dell’aeroporto di Tempelhof, a vincere-1 è Edoardoche, partito dalla pole position, conduce unaperfetta, perdendo la testa della corsa solo nei due momenti in cui ha attivato l’attack mode, rischiando anche nel finale con un lungo che però Jean-Éricnon riesce a sfruttare, chiudendo secondo in difesa sul leader del mondiale Stoffel, che chiude quindi a podio dopo essere partito dall’ottava posizione. Solo nono Sims, che era scattato dalla seconda posizione; 20esimo Antonio Giovinazzi. Domani si replica ma con senso di marcia ...

Advertising

sportface2016 : #FormulaE, risultati gara-1 #BerlinEPrix: gara perfetta per #Mortara, che vince davanti a #Vergne e #Vandoorne - sportmediaset : Mortara stupisce e vince, Vergne accorcia su Vandoorne #FormulaE #BerlinEPrix - F1inGenerale_ : #FormulaE | #BerlinEPrix - Gara: segui la cronaca in diretta! - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Mortara in pole al Tempelhof, la prima della carriera #FormulaE #BerlinEPrix - zazoomblog : Formula E E-Prix Berlino la griglia di partenza: Mortara si prende la pole davanti a Sims - #Formula #E-Prix… -