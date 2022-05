Fontana prosciolto dopo due anni. Come la mettiamo, giornalisti di sinistra? (Di sabato 14 maggio 2022) 00:00 Guerra Ucraina, la telefonata tra russi e americani. Ma cosa vuol dire davvero? 03:02 Parola ai commensali. 03:32 La Turchia non ci sta alla Finlandia nella Nato: quinte colonne per Minzolini sul “Giornale”. 06:08 Sui talk vigilati un geniale Mattia Feltri 07:30 Lo strappo di Furio Colombo al “Fatto Quotidiano”. 07:54 Attilio Fontana prosciolto perché il fatto che non sussiste sul caso dei camici: Sallusti esorta a ricordarsi dei referendum. 10:17 “Basta pregiudizi verso il Sud” tuona Draghi a Sorrento. Vi devo leggere l’incipit del pezzo sul premier by Francesco Guerrera su “Repubblica”. 13:00 La follia del bonus 200 euro per tutti, ma non per le partite iva: pezzo illuminante di Gianni Trovati sul “Sole 24 ore”. Da leggere. 16:16 Peti in Rai, l’accusa di una giornalista… 16:45 Il funerale palestinese e il processo a ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 14 maggio 2022) 00:00 Guerra Ucraina, la telefonata tra russi e americani. Ma cosa vuol dire davvero? 03:02 Parola ai commensali. 03:32 La Turchia non ci sta alla Finlandia nella Nato: quinte colonne per Minzolini sul “Giornale”. 06:08 Sui talk vigilati un geniale Mattia Feltri 07:30 Lo strappo di Furio Colombo al “Fatto Quotidiano”. 07:54 Attilioperché il fatto che non sussiste sul caso dei camici: Sallusti esorta a ricordarsi dei referendum. 10:17 “Basta pregiudizi verso il Sud” tuona Draghi a Sorrento. Vi devo leggere l’incipit del pezzo sul premier by Francesco Guerrera su “Repubblica”. 13:00 La follia del bonus 200 euro per tutti, ma non per le partite iva: pezzo illuminante di GiTrovati sul “Sole 24 ore”. Da leggere. 16:16 Peti in Rai, l’accusa di una giornalista… 16:45 Il funerale palestinese e il processo a ...

Giorgiolaporta : #Fontana prosciolto per il caso #camici. Se siete fortunati potrete trovare un trafiletto a pagina 278 dei quotidia… - AnnalisaChirico : Attilio Fontana prosciolto è due notizie, non una. C’è la vittoria di chi vede riconosciuta la propria innocenza (p… - Giorgiolaporta : Che strano: #Fontana prosciolto non fa notizia come Fontana indagato ed è una notiziola da cronaca locale. Straname… - RenzoCianchetti : RT @TeggiAntony: Fontana prosciolto. Avevate dubbi? - cavalierebianc5 : RT @Noiconsalvini: IL GIORNALE: “CASO CAMICI, FONTANA INNOCENTE. GOGNA INDECENTE” «Il governatore lombardo prosciolto dalle accuse. Sinist… -