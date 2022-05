Fabrizio Miccoli: l'ex capitano del Palermo lascia il carcere dopo più di sei mesi (Di sabato 14 maggio 2022) Torna in libertà l’ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli dopo più di sei mesi dal suo arresto. Accogliendo il ricorso del suo legale, il tribunale di sorveglianza gli ha concesso la misura alternativa... Leggi su feedpress.me (Di sabato 14 maggio 2022) Torna in libertà l’exdelpiù di seidal suo arresto. Accogliendo il ricorso del suo legale, il tribunale di sorveglianza gli ha concesso la misura alternativa...

Advertising

infoitsport : Scarcerato il calciatore Fabrizio Miccoli: ha giocato anche nella Fiorentina - infoitsport : Mafia, scarcerato Fabrizio Miccoli: va in affidamento in prova - Bri_Fitz_ : Scarcerato l’ex juventino Fabrizio #Miccoli. - cronachecampane : Mafia, scarcerato Fabrizio Miccoli: va in affidamento in prova #fabriziomiccoli #palermo - corrmezzogiorno : #Bari Scarcerato Fabrizio Miccoli: per lui scatta l’affidamento in prova -